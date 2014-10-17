В России решили признать УНА-УНСО экстремистской организацией

17 ноября Верховный суд России рассмотрит иск Генпрокуратуры о признании организации «Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО) экстремистской и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Радио Свобода.

Судебное заседание назначено на 17 ноября на 10.00 по московскому времени.

Ранее следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении граждан Украины - членов УНА-УНСО: Игоря Мазура, Валерия Бобровича, Дмитрия Корчинского, Андрея и Олега Тягнибоков, Владимира Мамалыги и других лиц.

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Их подозревают в создании устойчивой вооруженной группы (банды) с целью нападения на граждан, руководство такой группой (бандой) и участие в совершаемых ею нападениях».

УНА-УНСО - одна из первых правых организаций, которая трансформировалась в политическую партию. Ее члены принимали участие в выборах. Кроме того, приобретали военный опыт в конфликтах на территории бывшего СССР. Унсовцы участвовали в приднестровском, грузино-абхазском вооруженном конфликтах и в чеченских войнах.