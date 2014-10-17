Умер один из лидеров белорусской оппозиции

Об этом сообщает сайт charter97.org со ссылкой на близких Маринича.

Михаил Маринич родился 13 января 1940 года в деревне Старые Головчицы Петриковского района Гомельской области. Окончил Белорусский политехнический институт, Минский институт иностранных языков, Минскую высшую партийную школу. Почетный доктор экономических наук. Работал в строительстве 16 лет, в том числе около трех лет – в Афганистане.

С 1990 по 1991 года – мэр Минска, в 1990-1994 годах – депутат Верховного Совета 12 созыва. В 1994 году назначен Чрезвычайным и Полномочным послом в Чехии и по совместительству – в Словакии и Венгрии.

Читайте также"Может, я ослеп": Лукашенко пока не видит достойных себе преемников С 1994 по 1998 года – министр внешнеэкономических связей Беларуси. В 1999-2001 годах – Чрезвычайный и Полномочный посол в Латвии и по совместительству – в Эстонии и Финляндии.

Возглавил общественную организацию «Деловая инициатива».

26 апреля 2004 года Михаил Маринич был арестован. Причиной этого стала его активная общественная деятельность и участие в президентской кампании 2001 года. 30 декабря политик был признан Минским районным судом виновным в завладении оргтехникой посольства США, переданной в безвозмездное пользование возглавляемой им ассоциации «Деловая инициатива».

Спустя полтора месяца коллегия Миноблсуда посчитала возможным снизить срок лишения свободы Михаила Маринича с 5 до 3,5 лет, учитывая его прежние заслуги перед государством, преклонный возраст и состояние здоровья.

7 марта Михаил Маринич перенес инсульт в Оршанской колонии усиленного режима, где ему отказывались передавать лекарства. Только благодаря требованиям белорусской и международной общественности, Маринича перевели в республиканскую тюремную больницу в Минске.

Читайте такжеЛукашенко вводит в Беларуси "крепостное право"В поддержку политзаключенного тогда выступили главы государств, в частности президент Франции Жак Ширак и президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, депутаты парламентов многих стран мира, Европарламента, парламентских ассамблей Совета Европы и ОБСЕ. Требование освободить Михаила Маринича содержится в резолюции Европейского Парламента. Заявления с требованием немедленно освободить заключенного принимал также Европейский Союз и Госдепартамент США. Влиятельная правозащитная организация «Международная амнистия» признала Михаила Маринича узником совести. Из тюрьмы политик вышел по амнистии в апреле 2008 года.

Михаил Маринич во время последних президентских "выборов" в Беларуси в 2010 году входил в инициативную группу кандидата Андрея Санникова. После выборов в Беларуси прошли массовые митинги против фальсификаций, после которых были задержаны семь кандидатов, в том числе Санников и его жена. В 2011 году Санников был признан Amnesty International узником совести. В 2012 году был освобожден из колонии и получил политическое убежище в Великобритании.