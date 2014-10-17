"Может, я ослеп": Лукашенко пока не видит достойных себе преемников

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Может, я ослеп или эгоистичен. Я их пока не вижу", – сказал Лукашенко на пресс-конференции в пятницу в Минске.

Читайте такжеЛукашенко: я был готов использовать в Украине Вооруженные Силы Беларуси"Надо видеть этого человека. Давайте вместе посмотрим", – добавил он.