"Может, я ослеп": Лукашенко пока не видит достойных себе преемников
16:32, 17 октября 2014Мир
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пока не видит кандидатов, достойных сменить его на посту главы государства.
Лукашенко не видит достойных политиков, способных занять его кресло / УНИАН
Об этом сообщает РИА "Новости".
"Может, я ослеп или эгоистичен. Я их пока не вижу", – сказал Лукашенко на пресс-конференции в пятницу в Минске.
Читайте такжеЛукашенко: я был готов использовать в Украине Вооруженные Силы Беларуси"Надо видеть этого человека. Давайте вместе посмотрим", – добавил он.
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