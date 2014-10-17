Госдума России хочет запретить в СМИ «негативные новости»

Коллеги сенатора поддержали и заявили, что речь идет не о цензуре, а об этических нормах, пишет газета "Известия".

По его словам, иностранные СМИ перепечатывают и публикуют о российских регионах только то, что показывают федеральные СМИ, в новостях которых преобладает негативная информация.

"Думаю, что это ненормальная ситуация, когда именно федеральные СМИ показывают только то, что они считают для себя важным,"горячим". Предлагаю в Совете Федерации создать площадку для обсуждения вопросов информационной политики нашей страны. Это очень важно для формирования имиджа даже внутри нашего государства - между людьми, между субъектами, не говоря уже о международном", - отметил Чернышов.

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Предложение сенатора нашло отклик у спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, которая поручила рассмотреть предложение сенатора комиссии по совершенствованию законодательства о СМИ, которой руководит бывший гендиректор ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко. Комиссия может собраться в ближайшее время, чтобы представить свои предложения до следующего заседания Совета Федерации 29 октября.

"Если регионы выражают озабоченность тем, как их представляют в СМИ, конечно, мы должны обратить на это свое внимание. Иногда что-то происходит автоматически, а хотелось бы, чтобы показывалось осознанно. На заседании мы должны понять, что в СМИ получается, а не получается ", - заявил Игнатенко.