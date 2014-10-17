Путин пообещал Сербии не признавать независимость Косово

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече в Белграде с президентом Сербии Томиславом Николичем.

«Вы упомянули позицию России в отношении Косово. Россия занимает принципиальную позицию, она основана не только на нашей дружбе и близости, но и на международном праве и справедливости. Это принципиальная позиция, и она не подлежит никакой корректировке. Мы поддерживали и намерены поддерживать Сербию дальше. Россия дружбой не торгует», - заверил Путин.

В свою очередь, Николич назвал «драгоценной» поддержку, которую Россия оказывает Сербии в косовском вопросе. «Для нас сегодня весьма драгоценной является ваша поддержка в сохранении территориальной целостности и независимости Сербии, особенно по вопросу Косово», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 27 февраля глава Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков заявил, что воля народа может быть источником власти в Крыму так же, как в Косово.

Албанские власти Косово при поддержке США и ряда стран Евросоюза 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.

Международный суд ООН в Гааге в июле 2010 года вынес консультативное заключение, в котором сказано, что декларация о независимости Косово не противоречит нормам международного права. После этого заявления, не имеющего обязательной силы, самопровозглашенное государство признали около 30 стран.

В июне Йеменская Республика стала 100-й по счету страной, которая признала независимость Косово.