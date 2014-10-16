В Пентагоне готовятся к возможной сдаче Кобани джихадистам

18:26, 16 октября 2014
Мир
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Курдским защитникам Кобани удалось отбить у джихадистов несколько кварталов города.

Reuters

Это стало возможным благодаря усилению авиаударов международной коалиции по позициям группировки “Исламское государство, сообщает Euronews.

США сообщили, что 18 раз нанесли удары во вторник и среду, жервами которых стали “многие джихадисты”. Коалиции удалось замедлить продвижение группировки, которая в понедельник добралась до центра Кобани.

Впрочем, пессимизм преобладает в голосе военного командования США.

“Все мы должны быть готовы к тому, что Кобани, возможно, падет. Так же и мы должны быть готовы к тому, что и другие города и поселки, другие территории могут перейти под контроль “Исламского государства”. Возможно, что нам не удастся за короткий промежуток времени выбить их оттуда”, - сказал представитель Пентагона контр-адмирал Джон Кирби

Читайте такжеВ Сирии развернулась настоящая битва между исламистами и курдами с авиацией США (фоторепортаж)По данным сирийского Наблюдательного совета по правам человека, по меньшей мере, 662 человека погибло с момента начала наступления джихадистов на Кобани месяц назад, не учитывая жертв авиаударов коалиции.

Сейчас в когда-то 400-тысячном Кобани осталось лишь несколько сотен гражданских. Другие бежали преимущественно в соседние Турцию и Ирак.

Авиация США бомбит позиции исламистов в Кобани
Авиация США бомбит позиции исламистов в Кобани /  © REUTERS
Самолет ВВС США атакует позиции исламистов под городом Кобани
Самолет ВВС США атакует позиции исламистов под городом Кобани /  © REUTERS
Беженцы наблюдают за боями в городе со стороны Турции
Беженцы наблюдают за боями в городе со стороны Турции /  © REUTERS
Пожар, который начался в городе после ракетно-бомбовых ударов самолетов США
Пожар, который начался в городе после ракетно-бомбовых ударов самолетов США /  © REUTERS
Пожар, который начался в городе после ракетно-бомбовых ударов самолетов США
Пожар, который начался в городе после ракетно-бомбовых ударов самолетов США /  © REUTERS
Беженцы наблюдают за боями в городе со стороны Турции
Беженцы наблюдают за боями в городе со стороны Турции /  © REUTERS
© REUTERS
Бронетехника турецкой армии на границе с Сирией
Бронетехника турецкой армии на границе с Сирией /  © REUTERS
Мать на могиле своего сына-курда, который погиб в боях с исламистами
Мать на могиле своего сына-курда, который погиб в боях с исламистами /  © REUTERS
Беженцы-курды во временном лагере в Турции
Беженцы-курды во временном лагере в Турции /  © REUTERS
Беженцы-курды во временном лагере в Турции
Беженцы-курды во временном лагере в Турции /  © REUTERS
Беженцы-курды во временном лагере в Турции
Беженцы-курды во временном лагере в Турции /  © REUTERS
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