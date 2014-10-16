В Пентагоне готовятся к возможной сдаче Кобани джихадистам

Это стало возможным благодаря усилению авиаударов международной коалиции по позициям группировки “Исламское государство”, сообщает Euronews.

США сообщили, что 18 раз нанесли удары во вторник и среду, жервами которых стали “многие джихадисты”. Коалиции удалось замедлить продвижение группировки, которая в понедельник добралась до центра Кобани.

Впрочем, пессимизм преобладает в голосе военного командования США.

“Все мы должны быть готовы к тому, что Кобани, возможно, падет. Так же и мы должны быть готовы к тому, что и другие города и поселки, другие территории могут перейти под контроль “Исламского государства”. Возможно, что нам не удастся за короткий промежуток времени выбить их оттуда”, - сказал представитель Пентагона контр-адмирал Джон Кирби

Читайте такжеВ Сирии развернулась настоящая битва между исламистами и курдами с авиацией США (фоторепортаж)По данным сирийского Наблюдательного совета по правам человека, по меньшей мере, 662 человека погибло с момента начала наступления джихадистов на Кобани месяц назад, не учитывая жертв авиаударов коалиции.

Сейчас в когда-то 400-тысячном Кобани осталось лишь несколько сотен гражданских. Другие бежали преимущественно в соседние Турцию и Ирак.