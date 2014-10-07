В сирийском Кобани возле границы с Турцией идут бои между курдами и "Исламским государством"

Боевикам, которым противостоят курдские бойцы, удалось захватить несколько зданий, сообщает Радио Свобода.

Теперь они контролируют окрестности с трех сторон Кобани, которое на севере граничит с Турцией. Накануне боевики захватили стратегические позиции на восточной границе города.

По сообщениям СМИ, турецкие военные препятствуют курдам-жителям Кобани бежать в юго-восточной Турции.

По словам очевидцев, в течение ночи над Кобани были слышны звуки истребителей сил международной коалиции под руководством США, которые осуществляли удары по восточным и юго-восточных окраинах города.

Читайте такжеКурды ведут уличные бои с исламистами в КобаниОдновременно курдские бойцы заявили, что авиаудары не привели к отступлению боевиков.

Ранее курды призвали возглавляемую США международную коалицию, которая противостоит группировке «Исламское государство», активизировать воздушные удары, чтобы предотвратить потерю контроля над городом Кобани. Курдские силы утверждают, что нанесенные на прошлой неделе удары оказались недостаточными.

Наступление боевиков «Исламского государства», который начался три недели назад, заставил более 185 тысяч гражданских бежать через границу в Турцию, сообщил премьер-министр этой страны Ахмет Давутоглу.