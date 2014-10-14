Россия не будет выполнять условия ЕС для снятия санкций против нее - Лавров

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, это он заявил в Москве, выступая перед Ассоциацией европейского бизнеса.

"Односторонние санкции являются противоправным инструментом, использование которого осуждено Генассамблеей ООН", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия рассматривает санкции ЕС как неправомерные и такие, которые не способствуют деэскалации конфликта и защиты прав населения Украины.

"Само собой, мы не собираемся обсуждать какие-то критерии снятия санкций. Кто ввел, тот и должен отменять, а исполнять чьи-то притянутые за уши требования мы не собираемся", - заявил Лавров.

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Как сообщал УНИАН, ЕС ввел новый этап санкций против России в сентябре и объявил, что они могут быть отменены, ослаблены или усилены в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на востоке Украины.

5 сентября в Минске на встрече трехсторонней контактной группы был подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня на Донбассе. 20 сентября в Минске по итогам трехсторонней встречи контактной группы был подписан меморандум из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведения наступательных действий.

Однако РФ не выполняет минские договоренности.

10 октября председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов призвал ЕС ужесточить санкции против России для вывода российских войск с востока Украины и освобождения Крыма.

“К сожалению, Российская Федерация продолжает оккупацию Автономной Республики Крым и военные действия против нашей страны. Дерзко нарушаются Минские мирные договоренности, позиции наших военных, а также населенные пункты, жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры продолжают подвергаться обстрелу”, - отметил Турчинов и добавил, что с начала сентября зарегистрировано более тысячи случаев нарушения боевиками режима прекращения огня, в результате чего продолжают гибнуть украинские военные и гражданское население.

Таким образом, отметил Турчинов, “для международного сообщества вопрос стоит не о снятии санкций против России, а о их усилении до окончательного вывода российских войск и российских наемников с востока Украины и освобождения захваченного Москвой Крыма”.