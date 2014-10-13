На Севере России дороги хотят посыпать сахаром вместо соли

В Нижневартовске (Уральский федеральный округ) зимние дороги будут посыпать смесью на основе сахара вместо соли, передает Lenta.ru со ссылкой на сюжет одного из российских телеканалов. Рецепт, предложенный белорусскими учеными, хотят опробовать городские службы.

Пока что температура воздуха в городе опустилась до 10 градусов ниже ноля, и на улицах разбрасывают обычную песчано-соляную смесь. На этот сезон ее запасли почти 40 тысяч тонн. Но уже при температуре в 20 градусов мороза соль не способствует таянию снега и льда. Поэтому в Нижневартовске ищут новые решения, позволяющие очищать дороги во время сильных холодов.

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Нижневартовский район имеет статус приравненного к районам Крайнего Севера. Зимняя погода держится здесь обычно с середины октября по конец апреля, снег лежит от 180 до 210 и более дней в году.