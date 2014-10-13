Последние дни "бабьего лета": к концу недели начнутся сильные дожди и похолодает на 10°

13-15 октября в большинстве областей будет господствовать «бабье лето», будет ясно, сухо и тепло, сообщает Opogode.ua.

Температура воздуха достигнет +15+20 градусов, а на западе ожидается до +25 градусов.

16 октября к западной части подойдет активный атмосферный фронт, который обусловит сильные дожди и похолодание на 4-10 градусов. 17 октября дожди охватят большинство областей, в Украине похолодает до +10+16, на юге до +18, а в западных областях фронт снизит температуру до +8+14 градусов.

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18 октября дожди останутся лишь на востоке, а 19 октября осадки прекратятся и везде ожидается ясная сухая погода. Однако похолодание усилится и выходными, 18-19 октября в Украину вновь придут заморозки.

В Киеве также первая половина недели будет комфортной, сухо и тепло, днем +16+20 градусов. А вечером 16 октября погода начнет осложняться, уже до конца пройдут дожди и похолодает. 18-19 октября в столице возможны заморозки. В воскресенье дождя не ожидается.