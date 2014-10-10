В Ереване состоялся массовый митинг оппозиции с требованием отставки властей страны

Как передает ТСН, по разным оценкам, в акции приняли участие от 18 до 25 тысяч человек.

Митингующие ругали власть за миграцию, безработицу, назначение уголовных элементов на высокие государственные должности, коррупцию, рост цен на электроэнергию, а также за нежелание реформировать Избирательный кодекс.

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Оппозиционеры считают, что именно из ереванского митинга в Армении начнется процесс избавления от ”преступной власти и установления подлинной демократии”. Собравшиеся скандировали: ”Свободная независимая Армения”, ”Сержик, уходи!”, ”Борьба, борьба до конца!”. Один из лидеров митингующих Армен Мартиросян заявил, что в вопросе смены власти оппозиция не откажется от борьбы и доведет ее до победного конца.

Конкретными планами лидеры оппозиции пообещали поделиться в ближайшие 2-3 дня.