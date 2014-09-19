Россия получит "Мистрали", если будет придерживаться мира — Олланд
Вертолетоносцы "Мистраль" могут попасть в Россию, если соглашение о прекращении огня будет соблюдаться, а процесс мирного урегулирования конфликта будет завершен.
Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, сообщает "канал 24" со ссылкой на Le Monde.
Олланд сообщил, что позиция Франции относительно "Мистралей" после саммита НАТО в Уэльсе 4-5 сентября не изменилась.
Относительно "Мистралей", которые должны быть отправлены в конце октября, то в нынешних условиях это невозможно. Если режим прекращения огня будет соблюден, если процесс мирного урегулирования будет завершен, их смогут отправить, контракт будет выполнен, - сказал президент Франции.
Читайте такжеСША ищут покупателей на недоставшиеся России "Мистрали"
Он добавил, что сейчас конфликт не находится в стадии завершения мирного урегулирования.
Напомним, во время саммита НАТО Франсуа Олланд подтвердил Петру Порошенко, что Франция приостановила выполнение своих обязательств по поставке "Мистралей" в Россию.