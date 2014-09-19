Россия получит "Мистрали", если будет придерживаться мира — Олланд

Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, сообщает "канал 24" со ссылкой на Le Monde.

Олланд сообщил, что позиция Франции относительно "Мистралей" после саммита НАТО в Уэльсе 4-5 сентября не изменилась.

Относительно "Мистралей", которые должны быть отправлены в конце октября, то в нынешних условиях это невозможно. Если режим прекращения огня будет соблюден, если процесс мирного урегулирования будет завершен, их смогут отправить, контракт будет выполнен, - сказал президент Франции.

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Он добавил, что сейчас конфликт не находится в стадии завершения мирного урегулирования.

Напомним, во время саммита НАТО Франсуа Олланд подтвердил Петру Порошенко, что Франция приостановила выполнение своих обязательств по поставке "Мистралей" в Россию.