Польша может отказаться от оборонного контракта с Францией в случае поставки "Мистралей" России

20:26, 29 сентября 2014
Мир
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Возможна поставка Францией России "Мистралей" может привести к тому, что Польше будет "сложно" выбрать французских поставщиков для создания своего противоракетного щита.

Польша намекнула, что поставки Мистралей России для нее нежелательны

Об этом заявил министр обороны Польши Томаш Семоняк.

"Мы критически относимся к этому соглашению (относительно "Мистралей" - ред.). Никто никогда не скрывал этого факта от наших французских партнеров. Я не хочу играть роль того, кто определяет условия для Франции. Я уверен, что Франция сделает мудрое и ответственное решение, зная, что она является членом НАТО и зная мнения других союзников", - сказал Семоняк в интервью газете Rzeczpospolita, которое цитирует Зеркало недели.

Читайте такжеРоссия получит "Мистрали", если будет придерживаться мира - ОлландВ июне Польша выбрала французскую компанию Thales, специализирующейся на вооружении, а также ее американского конкурента Raytheon как двух финальных участников тендера на создание новой системы противоракетной обороны. Контракт оценивается в 5,8 миллиарда евро, а работы должны быть выполнены за десять лет.

Польша приняла решение выделить 33,6 миллиарда евро на обновление своей военной техники в течение десяти лет, в том числе для приобретения противоракетного щита, бронетранспортеров, подводных лодок и беспилотников.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября пресс-служба Олланда сообщила, что решила отказаться от поставок первого из двух законтрактованных Россией кораблей "Мистраль" из-за "нехватки необходимых для этого условий", вызванной, в частности, ситуацией в Украине.

Ранее Франция, несмотря на критику западных государств, заявляла, что продаст РФ законтрактованные корабли и объясняла свою позицию тем, что в противном случае ей придется понести значительные финансовые убытки из-за расторжения стоящего 1,2 млрд евро контракта.

Первый "Мистраль" должен быть доставлен россиянам в октябре этого года.

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