Польша может отказаться от оборонного контракта с Францией в случае поставки "Мистралей" России

Об этом заявил министр обороны Польши Томаш Семоняк.

"Мы критически относимся к этому соглашению (относительно "Мистралей" - ред.). Никто никогда не скрывал этого факта от наших французских партнеров. Я не хочу играть роль того, кто определяет условия для Франции. Я уверен, что Франция сделает мудрое и ответственное решение, зная, что она является членом НАТО и зная мнения других союзников", - сказал Семоняк в интервью газете Rzeczpospolita, которое цитирует Зеркало недели.

Читайте такжеРоссия получит "Мистрали", если будет придерживаться мира - ОлландВ июне Польша выбрала французскую компанию Thales, специализирующейся на вооружении, а также ее американского конкурента Raytheon как двух финальных участников тендера на создание новой системы противоракетной обороны. Контракт оценивается в 5,8 миллиарда евро, а работы должны быть выполнены за десять лет.

Польша приняла решение выделить 33,6 миллиарда евро на обновление своей военной техники в течение десяти лет, в том числе для приобретения противоракетного щита, бронетранспортеров, подводных лодок и беспилотников.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября пресс-служба Олланда сообщила, что решила отказаться от поставок первого из двух законтрактованных Россией кораблей "Мистраль" из-за "нехватки необходимых для этого условий", вызванной, в частности, ситуацией в Украине.

Ранее Франция, несмотря на критику западных государств, заявляла, что продаст РФ законтрактованные корабли и объясняла свою позицию тем, что в противном случае ей придется понести значительные финансовые убытки из-за расторжения стоящего 1,2 млрд евро контракта.

Первый "Мистраль" должен быть доставлен россиянам в октябре этого года.