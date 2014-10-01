В США зарегистрирован первый случай заболевания лихорадкой Эбола
03:53, 01 октября 2014Мир
0 0
В США зарегистрирован первый официальный случай заболевания лихорадкой Эбола, от которой умирают 70% инфицированных.
REUTERS
Пациент, имя которого не разглашается, был помещен в инфекционный изолятор в Далласе, штат Техас, сообщает Русская служба Би-би-си.
Предположительно, мужчина был инфицирован во время поездки в Либерию, но первые симптомы болезни появились только после приезда в США.
Читайте такжеКоличество смертей от лихорадки Эбола превысило 3 тысяч
Американский президент Барак Обама назвал вспышку Эболы "угрозой глобальной безопасности".
Соединенные Штаты намерены отправить около трех тысяч военных в Либерию для помощи в борьбе с эпидемией.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter