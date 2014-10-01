В США зарегистрирован первый случай заболевания лихорадкой Эбола

Пациент, имя которого не разглашается, был помещен в инфекционный изолятор в Далласе, штат Техас, сообщает Русская служба Би-би-си.

Предположительно, мужчина был инфицирован во время поездки в Либерию, но первые симптомы болезни появились только после приезда в США.

Читайте такжеКоличество смертей от лихорадки Эбола превысило 3 тысяч

Американский президент Барак Обама назвал вспышку Эболы "угрозой глобальной безопасности".

Соединенные Штаты намерены отправить около трех тысяч военных в Либерию для помощи в борьбе с эпидемией.