Ученые из Таиланда нашли вакцину против Эболы

Медики-исследователи из бангкокского госпиталя Siriraj 2 октября на пресс-конференции представят возможное лекарство от Эболы, передает Newsru.

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Сообщается, что для проведения исследований смертоносный вирус в страну не привозили. Исследования проводились с родственным вирусом, вызывающим геморрагическую лихорадку.

Ранее в докладе Центра по контролю и профилактике заболеваний США сообщалось, что число заразившихся смертельной лихорадкой Эбола при наихудшем сценарии к январю 2015 года может достигнуть 550 тыс. - 1,4 млн человек.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября стало известно, что в Великобритании впервые провели испытания пробной вакцины от вируса Эбола на человеке. 19 сентября в ООН приняли решение учредить специальную миссию по борьбе с распространением этого вируса.