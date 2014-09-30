Ученые из Таиланда нашли вакцину против Эболы
Ученые из Таиланда заявили, что нашли вакцину против лихорадки Эбола, от которой в мире погибли уже более 3 тыс. человек.
Медики-исследователи из бангкокского госпиталя Siriraj 2 октября на пресс-конференции представят возможное лекарство от Эболы, передает Newsru.
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Сообщается, что для проведения исследований смертоносный вирус в страну не привозили. Исследования проводились с родственным вирусом, вызывающим геморрагическую лихорадку.
Ранее в докладе Центра по контролю и профилактике заболеваний США сообщалось, что число заразившихся смертельной лихорадкой Эбола при наихудшем сценарии к январю 2015 года может достигнуть 550 тыс. - 1,4 млн человек.
Как сообщал УНИАН, 18 сентября стало известно, что в Великобритании впервые провели испытания пробной вакцины от вируса Эбола на человеке. 19 сентября в ООН приняли решение учредить специальную миссию по борьбе с распространением этого вируса.