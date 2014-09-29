Меркель заявила, что пока не видит возможности отменить санкции ЕС против России

Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет о необходимости продолжения политического давления на Россию и не видит возможностей для отмены введенных Евросоюзом санкций против РФ.

Об этом сообщает РАР со ссылкой на заявление Меркель после встречи в Берлине с главой правительства Финляндии.

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По словам Меркель, на данный момент нет гарантий того, что объявленное в начале сентября прекращение огня приведет к нормализации ситуации на Донбассе. «Поэтому сейчас нет возможности отмены санкций, а в дальнейшем есть необходимость продолжения давления», - сказала канцлер.

Как заявила Меркель, Германия и Финляндия хотят добрососедских отношений с Россией и хотят, чтобы Москва придерживалась определенных ценностей. «Сейчас мы делаем все возможное, чтобы на базе существующего перемирия в Украине дошло до разумного разрешения ситуации», - сказала Меркель.