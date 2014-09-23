Меркель требует полного вывода российских войск из Украины

Об этом она заявила в телефонном разговорес президентом Украины Петром Порошенко, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.

Кроме того, Меркель подчеркнула необходимость осуществления эффективного контроля на украинско-российской границе для реализации режима прекращения огня.

По словам правительственного уполномоченного, в телефонном разговоре Меркель также поприветствовала минские договоренности об имплементации перемирия.

Читайте такжеМеркель будет давить на Путина, чтобы тот вывел войска из Украины - глава МИД ИталииКак известно, в ночь на 20 сентября участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подписали в Минске меморандум о реализации протокола от 5 сентября.

Документ, в частности, предусматривает отвод крупнокалиберного оружия на расстояние не менее 15 км с каждой стороны. Таким образом, создастся зона безопасности шириной не менее 30 км.