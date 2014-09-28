Извержение вулкана в Японии унесло жизни как минимум 30 альпинистов

Их обнаружили на горе недалеко от вершины, сообщает Русская служба Би-би-си.

По результатам предварительного осмотра, у альпинистов не работает сердце и остановлено дыхание. Однако официальное подтверждение о смерти в Японии поступает только после медицинского обследования.

Читайте такжеВ Исландии началось извержение одного из крупнейших вулканов Спасательные работы на горе Онтаке продолжались все последнее время, несмотря на извержение вулкана.

Вулканическая активность в районе горы Онтакэ, расположенной в 200 километрах от Токио и популярной среди туристов особенно в осеннее время, была зафиксирована около полудня субботы.

Всего за пять часов метеорологи зафиксировали 313 вулканических землетрясений, 240 из которых произошли в первые два часа извержения.