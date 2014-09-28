В Японии проснулся вулкан Онтаке: один человек погиб, более 70 ранены (видео)

Вулкан Онтаке проснулся в центральной Японии. Извержение началось сегодня утром, когда на его склонах находились несколько сотен туристов.

Один человек погиб, более 70 получили травмы. Часть туристов до сих пор остаются заложниками стихии, говорится в сюжете ТСН.

Он молчал 7 лет. Второй по величине вулкан Японии Онтаке, любимое место туристов, сегодня утром стал опасным.

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Во время извержения на склонах вулкана находились более 250 туристов. Большинство успели эвакуироваться, однако около полусотни спуститься не смогли. Им придется переждать извержение на альпинистских базах. На помощь им отправились отряды спасателей, ситуация находится под контролем правительства.

Уже известно об одной жертве Онтаке и более 70 раненых. Их задело камнями, которые вылетали из жерла вулкана. Пострадавших доставили в местные больницы, почти половина травмированных в тяжелом состоянии.

Тем временем японские метеорологи предупреждают: всем, кто живет рядом с вулканом, следует беречься пепла и вулканических камней.

Вулканический пепел причиняет неудобства и авиапассажирам. Из-за извержения Онтаке международный аэропорт Нарита в Токио отменил несколько рейсов в Австралию на ближайшие два дня.