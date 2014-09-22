В РФ нападают на журналистов, которые расследуют гибель российских военных в Украине - заявление

Журналисты, которые расследуют гибель российский военных, что, по сообщениям, могли погибнуть во время боевых действий в Украине, с конца августа подвергаются нападениям. Об этом говорится в заявлении Комитета защиты журналистов (КЗЖ), сообщает Радио Свобода.

«Россия отрицает, что ее солдаты были втянуты в конфликт, но журналисты, с которыми общались в КЗЖ, заявили, что нападения, которые преимущественно совершали неизвестные, начались после того, как они пытались расследовать странную гибель русских солдат», - говорится в заявлении.

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В КЗЖ отмечают, что нападения на журналистов в России начались после того, независимая газета «Псковская губерния» опубликовала ряд статей, в которых говорится, что бойцы 76-й дивизии были тайно направлены на Донбасс и привлечены к военному конфликту на стороне сепаратистов. По сообщению газеты, более 100 солдат из Пскова погибли в августе на востоке Украины. После этих публикаций на редактора «Псковской губернии» Льва Шлосберг, который является местным депутатом от партии «Яблоко», было совершено нападение.

«В разговоре с КЗЖ в больнице, где Шлосберг лечился после нападения, он рассказал, что через несколько дней после того, как вышли статьи, неизвестный подошел к нему сзади, повалил на землю и начал бить. Он потерял сознание», - говорится в заявлении.

В КЗЖ также обращают внимание на нападение на съемочную группу ВВС 16 сентября. Это произошло, когда журналисты прибыли в Астрахань для подготовки материала о гибели российских солдат. На оператора ВВС напали, его избили и ограбили. Пока же журналисты на протяжении четырех часов давали объяснения в полиции, неизвестный залез в их машину и вытер видеозаписи с карт памяти, отмечают в КЗЖ.

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14 сентября российская правозащитница Елена Васильева из города Мурманска, которая в последнее время занимается поиском данных о погибших в войне против Украины россиянах, заявила, что количество таких погибших, по последним данным, превысило три с половиной тысячи.

Россия утверждает, будто ее военных на территории Украины нет, хотя в конфликте могут принимать участие добровольцы из России.