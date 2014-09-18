BBC: В России напали на журналистов московского бюро Би-би-си
09:20, 18 сентября 2014Мир
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В российском городе Астрахань произошло нападение на съемочную группу московского бюро Би-би-си, сообщил корреспондент Британской вещательной корпорации Стив Розенберг.
В России напали на журналистов московского бюро Би-би-си / Фото УНИАН
Журналисты прибыли в Астрахань для подготовки материала по поводу сообщений о гибели российских военных у границы с Украиной, передает BBC Украина.
По словам Стива Розенберга, как только они вышли из кафе и подошли к машине, на них напали по меньшей мере трое мужчин.
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Нападавшие забрали у журналистов камеру, избили оператора, а затем скрылись. Сейчас журналисты находятся в Москве, они в безопасности.
Как сообщил корреспондент ВВС, пока журналисты в течение четырех часов давали показания в полиции, кто-то залез в их машину и стер видео с карт памяти.
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