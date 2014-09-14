Финский профессор обвинил Россию в гибридной войне против Финляндии

Профессор университета Аалто Ярно Лимнелл говорит, что методом ведения гибридной войны против Финляндии является обработка общественного мнения со стороны ряда стран, в том числе, России, сообщает Yle.

На умы финнов пытаются влиять, в частности, с помощью лиц, активно выступающих в СМИ и соцсетях, интернет-троллей, а также официальных заявлений руководства России по тем или иным внутрифинляндским вопросам.

Читайте такжеПремьер Финляндии: РФ хочет разозлить нас, нарушая воздушное пространствоЛимнелл напоминает, что в последние годы Россия все более профессионально занимается обработкой общественного мнения, как внутри страны, так и за рубежом.

Вчера министр обороны Финляндии Карл Хаглунд (Шведская народная партия) заявил, что, по его мнению, против Финляндии ведется информационная война со стороны России. Он также сообщил, что лично стал жертвой интернет-троллинга.