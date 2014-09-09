США готовят новые санкции против России
21:57, 09 сентября 2014Мир
1 0
Администрация Барака Обамы завершает подготовку новых санкций против России, и примет решение о их введении в зависимости от хода урегулирования ситуации на Донбассе.
США еще подготовили санкционные меры против РФ / фото joinfo.ua
Об этом сообщила официальный представитель госдепартамента США Мари Харф, передает ИТАР-ТАСС.
Читайте такжеОбама и Пан Ги Мун обсудили ситуацию в Украине
"Соединенные Штаты заканчивают подготовку мер, направленных на углубление и расширение наших санкций против финансового, энергетического и оборонного секторов России", - сообщила она. "У нас есть уже готовые инструменты. Мы завершаем подготовку пакета санкций, но мы будем принимать решения на основании того, что будет происходить в течение следующих нескольких дней", - сказала Мари Харф.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter