США готовят новые санкции против России

Об этом сообщила официальный представитель госдепартамента США Мари Харф, передает ИТАР-ТАСС.

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"Соединенные Штаты заканчивают подготовку мер, направленных на углубление и расширение наших санкций против финансового, энергетического и оборонного секторов России", - сообщила она. "У нас есть уже готовые инструменты. Мы завершаем подготовку пакета санкций, но мы будем принимать решения на основании того, что будет происходить в течение следующих нескольких дней", - сказала Мари Харф.