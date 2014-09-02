В России требуют заблокировать сайт Ходорковского из-за призыва протестовать против войны - СМИ

В России требуют заблокировать сайт Ходорковского "за экстремизм".

Член высшего совета партии ЛДПР и депутат Госдумы Михаил Дегтярев направил запрос в Роскомнадзор с просьбой изучить публикации экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского на его официальном сайте (khodorkovsky.ru) и «принять меры по блокированию доступа к данному сайту с территории России», сообщают "Известия".

В одной из последних публикаций, по мнению парламентария, опальный экс-олигарх, обещавший после амнистии не заниматься политикой, допустил «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Читайте такжеХодорковский призывает россиян выйти на улицу с протестом против войны РФ с Украиной

«В данной статье Ходорковский, не приводя никаких доказательств, констатирует свершившийся факт начала войны между Россией и Украиной. По словам Ходорковского, из России на Украину направляются солдаты и военная техника. В связи с этим Михаил Ходорковский заявляет о необходимости проведения акций протеста — «пригрозить забастовкой», — говорится в обращении парламентария. — Представляется, что он планирует своими призывами спровоцировать в России события, похожие на противостояние на киевском майдане».