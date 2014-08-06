Le Monde: Москва может заблокировать русскую службу BBC

Как сообщает российская газета «Известия», Россия пригрозила заблокировать доступ к сайту русской службы BBC (британской широковещательной корпорации) после публикации интервью сибирского активиста, говорится в статье, которая называется «Москва может заблокировать русскую службу BBC», опубликованной в газете Le Monde.

В этом интервью художник и активист Артем Лоскутов призывает россиян участвовать в митинге за расширение автономии Сибири в составе Российской Федерации.

Российская служба контроля над СМИ Роскомнадзор заблокировала доступ к интервью и сообщила газете «Известия» о том, что может заблокировать доступ и ко всему сайту BBC, если содержание статьи, которое служба посчитала «экстремистским», не будет изменено.

Интервью не будет удалено с сайта

«Роскомнадзор получил письменный запрос от прокуратуры с просьбой заблокировать доступ к сайтам, которые распространяли эту информацию», – подтвердил источник в службе. По мнению сотрудников этой службы контроля над средствами массовой информации, интервью, опубликованное на сайте BBC и статьи в других газетах, в которых говорится об этом призыве, являются «распространением информации о подготовке несанкционированного собрания, которое ставит под угрозу территориальную целостность страны».

Артем Лисс, руководитель русской службы BBC сообщил в своем блоге о том, что к интервью было добавлено предисловие, в котором говорится об Артеме Лоскутове, и сообщается, что это собрание будет по сути шуточным. Пресс-секретарь ВВС также сказал, что это интервью «не будет удалено с сайта», но был добавлен контекст. Во вторник днем​​ сайт русской службы BBC был по-прежнему доступен.