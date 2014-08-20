От лихорадки Эбола умерли 1350 людей - ВОЗ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которое цитирует агентство Рейтер.

По данным агентства, всего за два дня, с 17 по 18 августа, сразу в трех странах западноафриканского региона: Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее было зарегистрировано 106 новых смертей, спровоцированных вирусом Эбола. Об этом стало известно сегодня из распространенного заявления ВОЗ. За это же время, как сообщается, число новых случаев заражения увеличилось на 221.

Читайте такжеКения закрывает границы с Гвинеей, Либерией и Сьерра-Леоне из-за вспышки Эболы - СМИРанее сообщалось о 1145 умерших и о 2127 случаях заражения.

Геморрагическая лихорадка Эбола — смертельная болезнь, которая может распространяться через прямой незащищенный контакт с кровью или выделениями инфицированного человека, а также в результате контактов с предметами, которые были загрязнены от зараженного человека. Ранее США доставили в Либерию партию экспериментальной вакцины ZMapp от лихорадки Эбола. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего существует не более 10-12 доз этой вакцины.