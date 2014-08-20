В столице Либерии из-за вируса Эбола ввели комендантский час и карантин

Либерия ввела в столице страны Монровии комендантский час и карантин, чтобы остановить вспышку смертельной лихорадки Эбола. По словам президента Эллена Джонсона-Серлифа, комендантский час будет продолжаться с 21:00 до 6:00, сообщает Радио Свобода.

Эти меры введены на фоне сообщений, что трое больных лихорадкой Эбола врачей, которые принимают экспериментальный препарат ZMapp, на прошлой неделе показали признаки улучшения состояния здоровья.

Читайте такжеВ Либерии из медицинского изолятора сбежали больные Эболой

Вирус Эбола передается при непосредственном контакте с жидкостями организма инфицированного человека.

В этом году более 1200 человек погибли от вируса в Западной Африке.

Гвинея, Либерия, Нигерия и Сьерра-Леоне объявили чрезвычайную ситуацию из-за распространения вируса.