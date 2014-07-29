США обвиняют Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности - СМИ

Администрация президента США Барака Обамы обвиняет Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, заключенного между США и СССР в 1987 году.

Об этом со ссылкой на источники в Белом доме информируют американские СМИ, передает Радио Свобода.

По данным The New York Times, 28 июля Обама направил письмо с уведомлением о серьезном нарушении президенту России Владимиру Путину.

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США и СССР 27 лет тому назад договорились не производить, не разворачивать и не проводить испытаний баллистических и крылатых ракет наземного базирования среднего и малого радиуса действия. Однако, как сообщает источник The New York Times, в 2011 году США пришли к выводу, что Россия провела испытание крылатой ракеты, и это может быть нарушением договора. В 2013 году Соединенные Штаты поставили этот вопрос перед российской стороной, но решили не сообщать об этом публично.

Ожидается, что в ближайшее время информация об этом нарушении будет обнародована в ежегодном докладе Госдепартамента США о выполнении международных договоров по контролю над вооружением.