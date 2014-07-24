Молдова обвиняет Россию в грубом нарушении суверенитета
Президент Молдовы Николае Тимофти считает, что Россия не выполняет решения Стамбульского саммита ОБСЕ о выводе войск и вооружения с территории Молдовы, грубо нарушая ее статус конституционного нейтралитета.
Об этом он заявил во время встречи в Кишиневе с главой Парламентской ассамблеи НАТО Хью Бейли, сообщает ZN.
"Присутствие на территории Республики Молдова 14-й российской армии без согласия на это конституционных властей страны является грубым попранием нейтралитета Молдовы. Своими действиями Россия не выполняет договоренности Стамбульского 1999 года саммита ОБСЕ о выводе российских войск и вооружения из Молдовы", - заявил Тимофти.
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Хью Бейли со своей стороны отметил, что НАТО уважает конституционный нейтралитет Молдовы, выразив готовность оказать стране всестороннюю поддержку в укреплении национальной безопасности Молдовы.
На территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики расквартированы части 14-й российской армии. Здесь же находятся склады с огромным количеством боеприпасов (свыше 21 тысячи тонн снарядов и авиабомб).