Израильская армия неожиданно терпит значительные потери в боях с ХАМАС - СМИ

Израильская армия (ЦАХАЛ) несет большие потери в наземной операции в секторе Газа. За неделю столкновений с боевиками ХАМАС было убито 32 военнослужащих ЦАХАЛ.

При этом, за всю предыдущую наземную операцию - “Литой свинец” в декабре 2008 - январе 2009 годов - погибли 10 израильских солдат, сообщает Euronews.

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В среду провести в последний путь израильского солдата Макса Стайнберга пришли более 30 тысяч человек. 24-летнего уроженца Калифорнии похоронили на Горе Герцля в Иерусалиме.

Тем временем ортодоксальные евреи молились у Стены плача в Иерусалиме за здоровье воинов ЦАХАЛ и скорое окончание конфликта.

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В то же время в Тель-Авиве ожидают возобновления авиарейсов. Федеральное управление гражданской авиации США отменило запрет на полеты в аэропорту имени Бен-Гуриона. Ожидается, что европейские компании, в частности Lufthansa, восстановят свои рейсы в Тель-Авив в пятницу. Их приостановили из-за угрозы ракет ХАМАС, одна из которых упала неподалеку от взлетной полосы аэродрома.