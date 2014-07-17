Власти Израиля и ХАМАС договорились о перемирии в секторе Газа

Об этом сообщил высокопоставленный представитель израильской стороны, передает Русская служба Би-Би-Си.

Компромисс был достигнут на переговорах в Египте.

О соглашении было объявлено во время 5-часового перемирия в Газе, объявленного по гуманитарным причинам. Однако Израиль заявляет, что за это время из Газы было запущено три снаряда.

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Как сообщал УНИАН, 8 июля израильская армия объявила о начале полномасштабной операции против боевиков в секторе Газа в ответ на непрекращающиеся обстрелы с территории палестинского анклава.

Первая с ноября 2012 года кампания против правящего в Газе исламистского движения ХАМАС получила название «Защитный рубеж».

С начала года боевики, по подсчетам военных, выпустили по Израилю свыше 450 ракет. Обстрелы активизировались в середине июня, когда на Западном берегу реки Иордан, другой части палестинских территорий, начались поиски трех израильских подростков и аресты активистов движения ХАМАС, обвиненного в их похищении и убийстве.