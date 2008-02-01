Польша и США договорились по ПРО в Европе

Правительства Польши и США в общих чертах достигли соглашения по третьему позиционному району американской ПРО в Европе, заявил в пятницу глава польского МИД Радослав Сикорский на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Кондолизой Райс.

Соединенные Штаты поддержали требования Польши относительно модернизации польской системы противовоздушной обороны (ПВО). Это было одним из условий, выдвинутых польской стороной на прошедших в Вашингтоне консультациях по вопросу размещения элементов американской системы ПРО, сообщил Радослав Сикорский.

Как заявила Кондолиза Райс, США "понимают желание Польши укрепить свою обороноспособность и в особенности модернизировать свою систему ПВО", передает Reuters. Вашингтон поддерживает намерения своего союзника, отметила К.Райс.

Р.Сикорский выразил удовлетворение тем, что аргументы Варшавы были приняты Вашингтоном. "Что касается переговоров, мы пока не подошли к концу пути, но мы достигли соглашения в принципе", - заявил польский министр. "Нашим экспертам предстоит еще много совместной работы, однако я могу сказать, что условия, выдвинутые польской стороной, были приняты", - добавил он.