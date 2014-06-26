В Багдаде произошел взрыв: 12 погибших

Нападение произошло на фоне боев сил безопасности Ирака против суннитских боевиков на юг и запад от Багдада, сообщает Радио Свобода.

Боевики группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» захватили значительные части пяти провинций.

Ранее сегодня премьер Ирака Нури аль-Малики выступил против призывов о необходимости формирования правительства национального единства, чтобы преодолеть суннитских боевиков.

В телеобращении Малики, представитель иракского шиитского большинства, заявил, что призывы о формировании такого правительства «является переворотом против конституции и политического процесса».

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На том, что иракское правительство должно включать представителей всех религиозных и этнических меньшинств, настаивают Соединенные Штаты.

США заявляли, что только такой кабинет поможет иракским властям добиться поддержки суннитов в противостоянии с боевиками из суннитской радикальной группировки «Исламское государство Ирака и Леванта».