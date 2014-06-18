Комиссаром ЕС по финансам назначат бывшего премьера Финляндии Катайнена

На этом посту он заменит Олли Рена. Эту информацию подтвердили в правительстве Финляндии, передает Euobserver.

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Юрки Катайнен будет занимать эту должность до тех пор, пока срок работы нынешней Еврокомиссии не истечет в октябре.

Европейские СМИ ранее прогнозировали, что Юрки Катайнен может претендовать на должность президента Еврокомиссии, главу комитета по внешним связям. Также ему прочили пост главы Еврогруппы (объединение министров финансов стран-членов зоны евро).

Олли Рен прошел в Европарламент по итогам выборов, прошедших в странах ЕС 25 мая.