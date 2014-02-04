Премьер-министр Финляндии: финансовая помощь не разрешит кризис в Украине

Такое мнение высказалмежду премьер-министр Финляндии Юрки Катайнен после встречи со своим польским коллегой Дональдом Туском, пишет ИТАР-ТАСС.

"Финансовая поддержка сейчас не сможет помочь Украине. Лучше было бы, например, предоставить ей гуманитарную помощь или консультации для построения более эффективной системы управления", - сказал Катайнен.

По его словам, финансовая помощь может понадобиться после того, как ситуация стабилизируется. Оказать ее Киеву, продолжил премьер, мог бы Международный валютный фонд.

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Премьер добавил, что он и его польский коллега чрезвычайно обеспокоены сложившейся обстановкой и недостатком демократии в Украине.

Ранее стало известно, что США ведут консультации с Европейским союзом о предоставлении финансово-экономической помощи Украине, но никаких решений на этот счет пока не принято.