Премьер: Финляндия заинтересована в подписании Соглашения между Украиной и ЕС

Премьер-министр Финляндии Юрки Катайнен заявил о заинтересованности его государства в подписании Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС во время Вильнюсского саммита «Восточного партнерства» в ноябре с.г.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом премьер заявил во время встречи с министром иностранных дел Украины, действующим председателем ОБСЕ Леонидом Кожарой, который осуществляет официальный визит в Финляндию.

Со своей стороны министр иностранных дел информировал о широкомасштабных реформах, которые осуществляются в Украине, в том числе с целью создания предпосылок для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Во время встречи собеседники обсудили вопрос активизации политического диалога между Украиной и Финляндией. Значительное внимание также уделено углублению двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Было отмечено существенное увеличение объемов финских инвестиций в украинскую экономику в прошлом году, что, по оценкам обеих сторон, является свидетельством значительных возможностей для укрепления двустороннего сотрудничества.

Кроме того, сегодня Кожара провел встречу со спикером парламента Финляндии Ээро Хейнялуомой.

Кожара подчеркнул важную роль парламента при принятии Финляндией на национальном уровне решения относительно заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Во время встречи обе стороны с удовлетворением отметили существенную активизацию в этом году межпарламентских контактов и выразили уверенность в плодотворном сотрудничестве парламентов обеих стран. Были также обсуждены вопросы обмена визитами между руководством парламента Финляндии и Верховной Рады Украины.

Отдельное внимание во время встречи было уделено обсуждению прогресса в реализации приоритетов Украинского председательства в ОБСЕ. Кожара заявил о настроенности нашего государства способствовать укреплению этой организации, в том числе путем активного продвижения процесса «Хельсинки+40».