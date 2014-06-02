СМИ: Выборы в Европарламент, где победили пропутинские ультраправые, могут аннулировать

Миллионы граждан ЕС могли голосовать на выборах дважды, сообщает ТСН со ссылкой на немецкий журнал Der Spiegel.

Много жителей Евросоюза имеют двойное гражданство и могли голосовать на выборах больше, чем один раз. Внимание к проблеме привлек главный редактор немецкой газеты Die Zeit Джованни ди Лоренцо. Будучи гражданином сразу двух стран ЕС: Германии и Италии, он проголосовал на выборах в Европарламент дважды.

Читайте такжеЕвро снижается после выборов в Украине и в ЕвропарламентО своем поступке он рассказал в эфире немецкого телеканала. Кроме того, дважды проголосовать могли те граждане Евросоюза, которые живут и голосуют не в своей родной стране. А таких в объединении 8 миллионов. Факты двойного голосования проверят. Если же их массовый характер подтвердится, то выборы в Европарламент могут быть признаны недействительными.

Напомним, ранее немецкий министр финансов назвал "фашистами" европейских союзников Путина из французского Национального фронта Марин Ле Пен, которые получили 25% голосов французов на выборах в Европарламент.