СМИ: Выборы в Европарламент, где победили пропутинские ультраправые, могут аннулировать
Выборы в Европарламент, на которых партии правого толка существенно усилили свои позиции, могут признать нелегитимными.
Миллионы граждан ЕС могли голосовать на выборах дважды, сообщает ТСН со ссылкой на немецкий журнал Der Spiegel.
Много жителей Евросоюза имеют двойное гражданство и могли голосовать на выборах больше, чем один раз. Внимание к проблеме привлек главный редактор немецкой газеты Die Zeit Джованни ди Лоренцо. Будучи гражданином сразу двух стран ЕС: Германии и Италии, он проголосовал на выборах в Европарламент дважды.
Читайте такжеЕвро снижается после выборов в Украине и в ЕвропарламентО своем поступке он рассказал в эфире немецкого телеканала. Кроме того, дважды проголосовать могли те граждане Евросоюза, которые живут и голосуют не в своей родной стране. А таких в объединении 8 миллионов. Факты двойного голосования проверят. Если же их массовый характер подтвердится, то выборы в Европарламент могут быть признаны недействительными.
Напомним, ранее немецкий министр финансов назвал "фашистами" европейских союзников Путина из французского Национального фронта Марин Ле Пен, которые получили 25% голосов французов на выборах в Европарламент.