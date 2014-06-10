В Мексике окончательно запретили животных в цирке

Городской совет Мехико в понедельник, 9 июня, проголосовал за запрещение на использование животных в цирковых представлениях, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press. Таким образом, столица стала последним место в Мексике, где был введен такой запрет. За его нарушение установлен штраф в размере от 45 тысяч до 60 тысяч долларов.

Этот закон не распространяется на водные шоу с участием дельфинов, на бои быков и на традиционное мексиканское родео. Стивен Пэйн (Stephen Payne), представитель мексиканского цирка, заявил, что поскольку эта мера не касается ничего из вышеперечисленного, то она выглядит «несколько лицемерной». По его словам, цирк Ringling Bros. готов к сотрудничеству с властями по вопросам охраны животных и по поводу снятия запрета на их участие в цирковой программе.

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«Если их целью является улучшение условий жизни животных, регулируйте это. В противном случае они только заставляют цирк искать возможности за пределами федерального округа», — пояснил Пэйн.

В цирковом сообществе считают, что с животными-артистами обращаются гуманно, а некоторые из них даже получают удовольствие от выступлений. Но защитники зверей утверждают, что зачастую животных держат в плохих условиях и насильно заставляют их участвовать в представлениях.