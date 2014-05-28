Баррозу приветствует готовность Порошенко вступить в диалог с Россией

Об этом говорилось в ходе их телефонного разговора, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

«Баррозу пообщался по телефону с Петром Порошенко (с которым он ранее встречался в Страсбурге 12 марта), чтобы поздравить его с результатами президентских выборов в Украине», - говорится в сообщении.

Баррозу высоко оценил высокую явку на выборах и тот факт, что выборы прошли в соответствии с международными стандартами. Он неоднократно говорил о склонности ЕС поддержать Украину и напомнил о конкретных мерах, которые были уже приняты.

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«Кроме того, он подчеркнул важность конституционной реформы и приветствует готовность Петра Порошенко вступить в диалог с Россией» , - отмечается в сообщении.

Президент Еврокомиссии также позвонил премьер-министру Яценюку, чтобы поздравить его с хорошей организацией и успешным проведением выборов в сложных условиях. Он подтвердил готовность Еврокомиссии оказать помощь украинской власти в реализации реформ. Баррозу напомнил об обязательствах Еврокомиссии сотрудничать как с Украиной, так и с Россией, чтобы достичь решения по поставкам и транзиту газа.