В Мексике произошло землетрясение

Геологическая служба США заявила сегодня, что эпицентр подземных колебаний сосредоточен вблизи тихоокеанского курорта Акапулько, где много мексиканцев отдыхают на Пасху. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Землетрясение также ощутили жители Мехико, в столице страны раскачивались здания, это заставило людей в панике выбегать на улицу.

Сообщений о травмах или разрушениях нет.

В 1985 году в результате мощного землетрясения в Мехико погибли по меньшей мере шесть тысяч человек.