Горбачев призывает распустить Государственную думу России

Первый президент СССР Михаил Горбачёв призывает распустить Государственную думу Российской Федерации.

Так он прокомментировал «Русской службе новостей» инициативу депутатов возбудить против него уголовное дело.

«Надо для начала разобраться в том, где та Дума, которая голосовала под аплодисменты за принятие Беловежских соглашений. Новая Дума тоже требует к себе пристального внимания, потому что раз она взялась за прошлое, значит, все дела в настоящем она решила. Однако мы знаем, что многое надо делать и, значит, такую Думу нужно распустить», – пояснил первый президент СССР.

Горбачёв признался, что новость о возможном возбуждении уголовного дела его не расстроила.

«Меня расстроило то, что мы живём в стране, где такая власть», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, группа депутатов Государственной думы Российской Федерации предлагают привлечь к уголовной ответственности Горбачева за развал СССР.

Читайте такжеВладимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

В частности, 5 депутатов подготовили запрос на имя генпрокурора России с требованием провести прокурорскую проверку событий, которые происходили в период распада СССР. Депутаты в своем обращении указывают, что граждане СССР на референдуме высказались за сохранение единства государства, а высшие советские руководители совершили незаконные действия, которые повлекли развал страны. На основании обращения и прокурорской проверки депутаты рассчитывают на возбуждение уголовных дел, в том числе и в отношении последнего советского руководителя - Горбачева.

Горбачеву вменяют в вину создание Госсовета СССР и руководство этим органом, который не был предусмотрен по Конституции СССР как орган государственной власти. Именно Госсовет принимал постановления о признании независимости прибалтийских советских республик, хотя подобные решения не могли принимать и легитимные органы власти.

Читайте такжеДалай-Лама и Горбачев посетят саммит Нобелевских лауреатов в Варшаве

Депутаты указали Генпрокуратуре, что такого рода преступления не имеют срока давности, а сам Горбачев не обладает на сегодняшний день никаким иммунитетом против уголовного преследования.