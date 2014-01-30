Тигипко: Верховная Рада заслуживает, чтобы ее распустили

Об этом он сказал журналистам в кулуарах после голосования за законопроект об амнистии авторства регионала Юрия Мирошниченко, сообщает Gordonua.com.

"При такой ситуации, когда мы не можем договориться, найти компромиссный вариант документа, когда люди погибают на морозе, мы достойны того, чтобы нас взять и распустить", - сказал Тигипко.

От любых других комментариев он отказался.

Напомним, вечером, 29 января Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, поданный нардепом от фракции Партии регионов Юрием Мирошниченко относительно амнистии участников акций протеста.

За соответствующее решение отдали голоса 232 народных депутата. Оппозиция выступала категорически против принятия данного законопроекта