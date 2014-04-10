Депутаты Госдумы требуют судить Михаила Горбачева за развал СССР

Парламентарии рассчитывают, что на основании запроса и последующей проверки будут возбуждены уголовные дела, в том числе и в отношении последнего советского руководителя - Михаила Горбачева, пишет газета "Известия"

Депутаты в своем обращении указывают, что граждане СССР на референдуме высказались за сохранение единства государства, а высшие советские руководители совершили незаконные действия, которые повлекли развал страны. Еще 4 ноября 1991 года, напоминают инициаторы проверки, управление по надзору за исполнением законов о госбезопасности Генпрокуратуры СССР возбудило дело в отношении президента СССР Михаила Горбачева, однако на следующий день, находясь под давлением последнего советского руководителя, Генпрокуратура СССР отменила постановление о возбуждении уголовного дела.

Самому Горбачеву вменяют в вину создание Госсовета СССР и руководство этим органом, который не был предусмотрен по Конституции СССР как орган государственной власти. Именно Госсовет принимал постановления о признании независимости прибалтийских советских республик, хотя подобные решения не могли принимать даже легитимные органы власти.

Инициаторами запроса являются депутаты от "Единой России" Евгений Федоров и Антон Романов, члены КПРФ Иван Никитчук и Олег Денисенко, а также представитель франкции ЛДПР Михаил Дегтярев.

"Это очень важно сделать, поскольку до сих пор не было дано никаких правовых оценок по факту расчленения государства, - отметил Дегтярев. - Последствия событий 1991 года мы пожинаем до сих пор. Люди в Киеве гибнут и будут гибнуть дальше по вине тех, кто много лет назад в Кремле принял решение развалить страну".

Депутаты указали Генпрокуратуре, что такого рода преступления не имеют срока давности, а сам Горбачев не обладает на сегодняшний день никаким иммунитетом против уголовного преследования.