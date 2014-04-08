Три тысячи человек эвакуировали из-за самого сильного за 40 лет шторма в Аргентине

Более трех тысяч человек эвакуированы в результате сильных дождей и шторма в Аргентине; стихия уже унесла жизнь 70-летней женщины, передает РИА Новости со ссылкой на аргентинский телеканал TN.

Самые сильные дожди и ветер наблюдались в центре страны - в провинциях Санта-Фе, Кордова и Неукен. Многие автодороги в этих провинциях оказались размыты, затоплены некоторые улицы. В провинциях Рио-Негро, Энтре-Риос, Катамарка и Сантьяго-де-Эстеро властям пришлось эвакуировать в общей сложности более трех тысяч жителей - в некоторых районах выпало более 200 миллиметров осадков, что превышает годовую норму для этих регионов.

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В провинциях образованы чрезвычайные комитеты, в задачу которых входит координация действий органов местной власти в условиях стихии. Комитеты призвали жителей наиболее пострадавших регионов без крайней необходимости не выходить из своих домов. Федеральный центр направил в провинции Неукен и Катамарка для оказания помощи пострадавшим подразделения вооруженных сил.

Метеорологи, в свою очередь, сообщили, что шторм, обрушившийся на семь провинций Аргентины, стал самым сильным в этих регионах за последние 40 лет.