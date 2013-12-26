В Бразилии из-за сильных дождей погибли почти 40 человек, 48 тысяч - эвакуированы

Сильные дожди, продолжающиеся на юго-востоке Бразилии последние десять дней, привели к гибели по меньшей мере 38 человек, цитируют представителей местных властей латиноамериканские СМИ, передает РИА Новости.

Больше всего от дождей пострадал штат Эспириту-Санту, где дожди вызвали наводнения и оползни. В штате погибли, как минимум, 18 человек, более 48 тысяч были вынуждены оставить свои дома. В штате Минас-Жерайс погибли 17 человек, в том числе семилетний ребенок. Чрезвычайное положение объявлено в 24 городах штата.

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Во вторник пострадавшие регионы посетила президент страны Дилма Руссефф. Она вместе с представителями местных властей облетела на вертолете затопленные территории, после чего объявила, что правительство страны примет ряд мер по оказанию немедленной помощи пострадавшим.

В затопленные районы направлены дополнительные подразделения армейских сил, в задачу которых входит оказание помощи эвакуированным. Кроме того, правительство страны направило наборы первой необходимости для раздачи пострадавшим.