В Венесуэле протестующие обезглавили статую Чавеса

Как сообщают в среду мексиканские СМИ, инцидент произошел в городе Сан-Антонио в штате Тачира. Демонстранты сумели добраться до бюста Чавеса внушительных размеров на одной из площадей города, несмотря на присутствие в Сан-Антонио усиленного контингента военнослужащих, пишет РИА Новости.

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Фотографии обезглавленной статуи уже появились в социальных сетях. В Тачире в настоящее время развернут большой воинский контингент, перекрыты улицы, по информации СМИ, в городе нет ни света, ни интернета.

При этом Тачира считается одним из наиболее радикально настроенных по отношению к венесуэльским властям штатов страны.