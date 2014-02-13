Путин пожелал египетскому министру обороны успехов на выборах

Президент России Владимир Путин пожелал успехов египетскому министру обороны Абдель Фаттаху ас-Сиси, решившему баллотироваться в президенты своей страны, сообщает РИА Новости.

"Я знаю, что вы, уважаемый господин министр обороны, приняли решение баллотироваться на должность президента Египта", — сказал Путин.

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"Это очень ответственное решение — возложить на себя такую миссию за судьбу египетского народа. Я и от себя лично, и от имени российского народа желаю вам успехов", — отметил российский президент.

Он также пожелал министру наладить отношения со всеми слоями египетского общества. "От стабильности в Египте в значительной степени зависит стабильность ситуации на всем Ближнем Востоке. Думаю, что вам удастся с вашим опытом мобилизовать и своих сторонников, и наладить отношения со всеми частями египетского общества", — сказал Путин.