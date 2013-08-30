Янукович пожелал Лукашенко успеха
10:46, 30 августа 2013Мир
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Президент Украины Виктор Янукович поздравил Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко по случаю дня рождения.
Янукович поздравил Лукашенко
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.
Янукович пожелал Лукашенко крепкого здоровья, жизненной энергии и успехов в ответственной государственной деятельности на благо дружественного белорусского народа.
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Также Президент Украины выразил уверенность, что взаимопонимание, добрососедство и конструктивный диалог будут неизменной составляющей расширения украинско-белорусского сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Напомним, сегодня Президенту Беларуси Александру Лукашенко исполняется 59 лет.
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