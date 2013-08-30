Янукович пожелал Лукашенко успеха

10:46, 30 августа 2013
Мир
2837

Президент Украины Виктор Янукович поздравил Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко по случаю дня рождения.

Янукович поздравил Лукашенко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

Янукович пожелал Лукашенко крепкого здоровья, жизненной энергии и успехов в ответственной государственной деятельности на благо дружественного белорусского народа.

По теме: Лукашенко похвастался, что у него рыба больше, чем у Путина

Также Президент Украины выразил уверенность, что взаимопонимание, добрососедство и конструктивный диалог будут неизменной составляющей расширения украинско-белорусского сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Напомним, сегодня Президенту Беларуси Александру Лукашенко исполняется 59 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter