Пентагон подтвердил сообщения о кораблях США в Черном море

Американские военные корабли Mount Whitney и Taylor, вошедшие накануне в Черное море, будут выполнять там различные задачи, в том числе совершат заходы в иностранные порты и проведут учебные занятия своих экипажей, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Действия в Черном море - для нас обычное дело", - заявил в среду журналистам официальный представитель министерства обороны США контр-адмирал Джон Кирби.

Ранее в Главном штабе ВМФ России сообщали, что штабной корабль Mount Whitney и фрегат управляемого ракетного оружия Taylor, проследовав через проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Черное море.

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Собеседник агентства уточнил, что корабли ВМС США будут находиться в восточной части Черного моря. В территориальные воды России американские корабли входить не будут.

Согласно положениям конвенции Монтре от 1936 года о режиме прохода военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы в Черное море, срок пребывания таких кораблей нечерноморских государств в Черном море в мирное время не может превышать 21 сутки.