Американский ракетный эсминец зашел в Черное море

Заход второго - ракетного эсминца Ramage - ожидается во второй половине дня, сообщили ИТАР-ТАСС в Главном штабе ВМФ России.

"В территориальные воды России американские корабли входить не будут", - отметил собеседник. Он не уточнил возложенные на корабли задачи. По его словам, американские корабли будут находится в нейтральных водах в восточной части Черного моря.

О предстоящем заходе двух американских военных кораблей на этой неделе в Черное море сообщили ИТАР-ТАСС в понедельник в минобороны Украины.

Читайте такжеКитай создал электромагнитную катапульту для авианосцев"Их заход в территориальные воды Украины не планируется. По крайней мере, никаких заявок на заход кораблей ВМС США в украинские территориальные воды от американской стороны не поступало. Предположительно, американские корабли будут находиться в акватории Черного моря до 24-25 февраля", - рассказали в министерстве.

Согласно положениям конвенции Монтре от 1936 года о режиме прохода военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы в Черное море, срок пребывания таких кораблей нечерноморских государств в Черном море в мирное время не может превышать 21 сутки.